Miss France 2023 : grosse frayeur pour une candidate en coulisses, on a frôlé le pire

Ce samedi 17 décembre 2022, on saura qui sera élu Miss France 2023. 30 Miss régionales sont en lice pour succéder à Diane Leyre et, comme chaque année, la cérémonie sera retransmise en direct sur TF1. Dans les coulisses, les candidates commencent forcément à stresser... et les répétitions se sont mal terminées pour l'une d'entre elle, comme le rapporte le Parisien.