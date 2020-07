Mindhunter saison 3 : toujours pas de suite pour la série ? Nouvelles révélations

Aurons-nous un jour le droit à une saison 3 de Mindhunter sur Netflix ? Rien n'est moins sûr. On le sait, suite à la lenteur des décisions en interne, les contrats des acteurs sont arrivés à expiration et la production n'a encore fait aucune démarche pour motiver le casting à signer pour de nouveaux épisodes.

Quel avenir pour Mindhunter ?

Une situation étonnante quand on connait le succès de la fiction portée par Jonathan Groff et Holt McCallany, mais qui n'est visiblement pas près d'évoluer positivement. Erik Messerschmidt - directeur de la photographie sur la série, a en effet profité d'une interview accordée à Collider pour révéler, "Je ne sais pas si ça va se faire. On vient tout juste de terminer le film Mank [nouveau projet de David Fincher, le papa de Mindhunter, ndlr] et j'ai cru comprendre que la situation était encore au point mort."

Le point positif tout de même, c'est que selon Erik Messerschmidt, l'avenir définitif de Mindhunter ne serait pas encore totalement fixé et une saison 3 pourrait donc potentiellement être lancée dans les mois/années à venir, "On verra. Qui sait ?". Surtout, en tant que proche collaborateur de David Fincher, il pourrait être le premier à tout faire pour convaincre le réalisateur de relancer cette série, "Ça serait un honneur de revenir. J'aime travailler avec David, j'adore le cast et l'équipe, ça a été une période incroyable de ma vie. Ça a été un projet très important dans ma carrière."

Y a plus qu'à croiser les doigts...