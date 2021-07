20 séries tournées au même endroit (et vous n'aviez rien remarqué)

You / Glee

Aviez-vous capté que You et Glee ont été tournées au même endroit ? On vous l'accorde c'était furtif et pourtant, les deux séries partagent un lieu de tournage en commun : le Alex Theatre. On peut voir la devanture de cet établissement dans la saison 2 de You et, dans la saison 1 de Glee, c'est à l'intérieur que la série a été tournée puisque c'est là que se déroulait les Sectionals dans l'épisode 13. Le Alex Theatre est une salle de spectacle située à Glendale en Californie.