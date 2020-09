Mélanie (Les Marseillais) et Ricardo réussissent enfin à faire la paix... ou presque (EXCLU VIDEO)

L'arrivée de Nehuda et Ricardo Pinto dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 a complètement chamboulé l'équipe du reste du monde, surtout Mélanie Da Cruz et Nikola Lozina, qui ont encore des rancoeurs contre le couple depuis Les Anges 8. Un violent clash a d'ailleurs éclaté entre Nehuda et le chéri de Laura Lempika. Ricardo Pinto, lui, se prend plus la tête avec Mélanie Da Cruz, mais pour la compétition, les deux candidats sont capables de se parler de manière cordiale.

Quand Ricardo Pinto et Mélanie Da Cruz se parlent sans se clasher !

Comme on peut le voir dans un extrait exclu des Marseillais VS Le reste du monde 5, partagé par PRBK, la maman de Swan et le père de Laïa réussissent à enterrer la hache de guerre le temps du duel des champions : "Pendant l'épreuve avec Mélanie, on oublie toutes les disputes et les tensions. On est concentré dans le game, on se donne à fond pour remporter cette épreuve."

Preuve que Mélanie Da Cruz et Ricardo Pinto sont capables de bien s'entendre et de former une bonne équipe, mais bon, la chérie d'Anthony Martial doit encore avoir en travers de la gorge la stratégie de l'ex-candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 2 pour l'éliminer. Pas sûr qu'ils deviennent collègues, mais s'ils gagnent l'épreuve, il y a des chances pour qu'ils se clashent moins.