Matthias Marc (Top Chef 2021) éliminé, Mohamed Cheikh et Sarah Mainguy en finale : "J'étais choqué"

Alors que Matthias Marc était vu comme l'un des plus forts de Top Chef 2021, il s'est, malheureusement, fait éliminer aux portes de la finale face à Mohamed Cheikh et Sarah Mainguy. Son départ s'est joué à rien puisqu'il s'est retrouvé à égalité avec Sarah Mainguy, perturbée par les critiques. Une situation assez inédite d'ailleurs : "Ça n'arrangeait personne cet ex aequo. Je pense que la prod aurait préféré qu'il y en ait un qui gagne et puis c'est tout. Nous aussi on aurait préféré. En voyant l'émission, je pense que les gens qui étaient pour moi vont se sentir frustrés", explique Matthias au Parisien.

Matthias Marc se confie sur son élimination de Top Chef 2021

Il n'a surtout pas arrangé Michel Sarran qui a eu la lourde responsabilité de départager, à l'aveugle, les deux candidats. Son choix s'est porté sur... les plats de Sarah Mainguy. Les deux finalistes de Top Chef 2021 sont donc Mohamed Cheikh et Sarah Mainguy ! "Michel Sarran était très gêné. Il m'a dit qu'étant donné le concours que j'avais fait, ça le faisait vraiment chi** de m'éliminer sur un truc comme ça. Il a dégusté à l'aveugle. Il ne s'attendait pas à ce que je sois en ballotage. Il était un peu choqué (...) Sarah et Mohamed méritent complètement leur place. C'est génial pour eux deux. C'est la loi du concours", explique Matthias, jugé trop prétentieux, en interview avec Télé Loisirs.

Le chef de son propre restaurant ajoute : "Philippe Etchebest était dégoûté, j'étais choqué ! Ça m'a prouvé, même si j'en doutais pas, qu'il voulait que j'aille loin. Il tenait au fait que j'aille en finale. Philippe Etchebest est un vrai compétiteur. Il n'était pas forcément d'accord avec la décision, entre guillemets, de Michel Sarran (...) J'aurais pu aller plus loin. C'est sûr qu'on peut toujours faire mieux et aller plus loin. C'est surtout ma faute à moi de ne pas oser jusqu'au bout. J'ai voulu être un peu stratège et j'ai pas tout lâché. Je me suis fait avoir à mon propre jeu."