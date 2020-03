Mathrix : la chaine youtube qui t'aide à rester focus pour le bac malgré le confinement

Déjà en temps normal, passer le bac est stressant. Alors là, entre la réforme du nouveau bac, les grèves, l'épidémie de covid-19 (coronavirus) et le confinement, les élèves de Terminale sont en panique. Depuis plus d'une semaine, alors que les écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre (Jean-Michel Blanquer parlait d'une possible reprise le 4 mai), les élèves continuent les cours à distance, via une plateforme du Cned (Centre national d'enseignement à distance). Un système qui, malheureusement, ne convient et ne suffit pas forcément à tout le monde. Heureusement, ils peuvent compléter et approfondir leurs révisions grâce à certaines chaînes YouTube comme Mathrix, qui propose des cours de mathématiques "spécial confinement" pour les élèves de collège et lycée.

Des cours de mathématiques "spécial confinement"

Tous les jours à 16h, et ce pendant 1h30 en moyenne, les élèves peuvent assister à des lives quotidiens gratuits "spécial confinement", durant lesquels le programme de maths et éventuellement de Physique-Chimie de Terminale est repris, ainsi que les rappels de première. Filipi, co-fondateur de Mathrix nous a confié avoir eu l'idée "en parcourant le "trop de ressources" sur le net. Il est facile d'avoir les cours, exos, fiches...à réviser mais le plus difficile est de savoir "comment" réfléchir. L'idée du live c'est pouvoir entrer dans la tête du "coach" et voir comment il raisonne et comment il va du point a au point b". Au delà d'un soutien scolaire, il s'agit d'un soutien psychologique en cette période difficile, comme nous l'a confié Filipi, co-fondateur de Mathrix : "En plus d'un soutien gratuit pour les cours, il s'agit surtout d'un soutien moral, surtout qu'avec Mathrix on a l'habitude d'accompagner nos abonnés en direct pendant les périodes de bac."

Les étudiants inquiets à cause du nouveau bac et du confinement

En cette période particulière, les étudiants sont inquiets, comme il a pu le constater : "pas mal d'étudiants sont inquiets, même si ce n'est pas trop le sujet pendant les lives, je le vois sur le chat et en MP." A cause du contrôle continu qui est, selon lui, "rarement révélateur d'un niveau général" puisqu'il varie en fonction de "la disparité liée à la notation et niveau d'exigence des profs", mais aussi du confinement. Depuis le début, il a pu constater une augmentation du nombre de vues et d'abonnements (actuellement à 424 000) : "Cela ne fait que quelques jours mais il y a déjà une augmentation de 30% sur la chaîne. Il faut que le mot continue à tourner", insiste-t-il.

