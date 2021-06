Mathieu (Mariés au premier regard 2021) en couple : il dévoile enfin le visage de sa petite amie

Dans Mariés au premier regard 2021, Aurélien et Mathieu n'ont pas vraiment l'unanimité auprès des internautes, en partie à cause de leur gros mensonge : ils n'étaient pas vraiment célibataires au moment de l'expérience. Cindy, l'ex de Mathieu, a d'ailleurs confirmé la rumeur en interview avec PRBK avant de tout balancer sur sa relation avec le jeune papa. Les Twittos étaient donc soulagés lorsque Julie a décidé d'abandonner l'émission de M6 et que Marianne a divorcé d'Aurélien avant la fin de l'émission, diffusée sur M6.

Mathieu présente sa petite amie, Natasha

Depuis le tournage de Mariés au premier regard 2021, Marianne a elle aussi confirmé les rumeurs sur Mathieu et Aurélien. De leur côté, les frères jumeaux ont toujours démenti. En tout cas, cette polémique n'a pas empêché Mathieu de trouver l'amour ! Eh oui, il est en couple comme il l'a annoncé sur Instagram à la fin du mois de mai. A ce moment-là, il a pris le soin de cacher le visage de sa petite amie, mais aujourd'hui, il dévoile enfin son identité : "C'est avec une immense fierté que je vous présente le si beau visage de la femme qui m'accompagnera pour le restant de ma vie."