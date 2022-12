Mathieu (L'amour est dans le pré) annonce être touché par une "nouvelle maladie génétique"

Mathieu et Alexandre ont marqué L'amour est dans le pré 2020. Les deux hommes sont tombés fous amoureux et se sont dit "oui" un an plus tard en présence de Karine Le Marchand. Alors qu'ils avaient pour projet d'avoir un enfant ensemble, ils se sont finalement séparés en septembre 2022. En plus de son histoire d'amour, Mathieu a beaucoup touché les téléspectateurs en parlant de sa maladie. Il souffre de la maladie de Cadalsi. Une pathologie rare et génétique pouvant entraîner d'importantes crises d'épilepsie voire un AVC.

>> Rupture de Mathieu et Alexandre : la réaction étonnante de Karine Le Marchand <<

"C'est une maladie dont personne ne veut parler, qui est une maladie vicieuse. C'est une artériopathie cérébrale, une dégénérescence du cerveau donc je vais terminer dans un sale état. J'ai bientôt 47 ans et l'espérance de vie est de 62 ans. Ça fait 15 ans. Il n'y a pas de traitement. J'ai 100% de chance d'en mourir et j'ai 30% de chance de faire un AVC massif là, maintenant. Je vis tous les jours comme si c'était le dernier", a-t-il expliqué dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs.

"L'année fut assez compliquée pour moi"

Ce mercredi 28 décembre 2022, alors que ses fans s'inquiétaient qu'il ne donne plus de nouvelles sur Instagram. L'agriculteur a pris la parole. Il a d'abord tenu à les rassurer : "Suite à vos nombreux messages d'inquiétude, sachez que tout va bien".

>> "Je ne retrouverai plus personne", Mathieu ferme la porte à l'amour après sa rupture avec Alexandre <<

Mais Mathieu a ensuite fait une révélation qui n'a rien de rassurant. "Néanmoins, l'année fut assez compliquée pour moi avec en plus l'annonce de cette nouvelle maladie génétique la semaine dernière. Je fais donc une pause réseaux", a-t-il indiqué, avant de conclure : "Je vous retrouve pour mon plus grand plaisir dès le 1er janvier 2023, à 12h précises, pour une nouvelle et grande aventure".

Si Mathieu et Alexandre sont désormais séparés, l'agriculteur peut tout de même compter sur son ex, car ils sont restés très proches. Ils se sont d'ailleurs retrouvés récemment pour passer du temps ensemble à la ferme.

On souhaite beaucoup de courage à Mathieu et on a hâte de le revoir sur ses réseaux pour découvrir sa fameuse "grande aventure".