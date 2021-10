Mastu plus musclé que The Rock, le YouTubeur dévoile son impressionnante évolution physique

Il y a deux ans, McFly et Carlito se lançaient dans un défi sportif très spécial, puisque les deux vidéastes avaient pour ambition de retrouver une forme physique optimale et de se faire pousser quelques muscles sur le corps. Un défi qui a tenu en haleine leurs fans et aux résultats impressionnants, qui a visiblement inspiré une autre star de YouTube.

Mastu dévoile son incroyable transformation physique

Ce samedi 9 octobre 2021, Mastu - qui vient d'ouvrir le LOAT en compagnie de Joyca, Linca, Théo ou encore Hctuan à Angers, a en effet profité de sa nouvelle vidéo (humblement titrée "Ma transformation physique incroyable") pour dévoiler... son incroyable évolution. Et très clairement, Tibo Inshape a désormais de la concurrence.

Pendant près de 30 minutes, le vidéaste témoigne ainsi de son parcours qui dure depuis près de 10 mois déjà et livre face caméra son expérience (avec les bons et mauvais côtés), ses conseils et l'importance d'être suivi par Yann, son coach sportif à Angers. Le genre de vidéo totalement inspirante, qui nous fait regarder notre McDo et nos paquets de M&Ms de travers...

"Je suis super fier de moi", le vidéaste s'explique

Par ailleurs, Mastu a profité de ses réseaux sociaux pour mettre en image cette transformation. Et là encore, les photos sont bluffantes et inspirent le respect (et la jalousie, on ne va pas se le cacher !). Sur Instagram, l'ex-membre de la Red Box y explique notamment sa fierté d'avoir tenu un tel défi alors même qu'il préparait une autre folie personnelle à côté (le LOAT).

"Aucun montage, 0 dopage, juste du sport, une bonne alimentation, quasiment aucune goutte d'alcool (j'avoue j'ai craqué sur quelques coupes de champagne), un coach exceptionnel (coucou @yanncoaching ) et une diététicienne du futur, révèle-t-il ainsi, avant de lâcher une référence classique à One Piece, oeuvre indispensable dans sa vie, "Pour devenir le roi des pirates du YouTube game il fallait que je sorte du FC brindille, c'est chose faite !"

Et pour l'anecdote, de nombreuses stars de YouTube ou Twitch comme Le joueur du Grenier, Locklear, Skyyart ou encore Sylvqin et Terracid ont logiquement réagi à cette transformation. Et comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, les avis sont unanimes (et drôles). Entre ça et le boule de Michou dans Danse avec les stars, les vidéastes font monter la température cet automne...