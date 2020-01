Mask Singer : un spin off spécial danse en préparation aux Etats-Unis

Le 13 décembre dernier, la première saison de Mask Singer se terminait sur TF1, avec la victoire de la licorne, derrière laquelle se cachait l'animatrice Laurence Boccolini. Pendant six semaines, les enquêteurs et téléspectateurs devaient deviner qui se cachaient sous les costumes de 12 célébrités qui faisaient le show en interprétant différentes chansons. Un concept tout droit venu de Corée du sud puis adapté dans le monde entier : aux Etats-Unis, au Mexique, en Allemagne ou encore le week-end dernier en Angleterre.

Un spin-off de Mask Singer en préparation

Partout, l'émission connaît un véritable succès, à tel point que TF1 a décidé de faire une deuxième saison, avec les mêmes personnes, à savoir Camille Combal à l'animation et Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry dans le jury. Aux Etats-Unis, la Fox a carrément décidé de lancer un spin off. Alors que la saison 2 s'est achevée le 18 décembre dernier et que la saison 3 démarrera le 2 février, un spin off intitulé "The Masked Dancer" serait en préparation. Comme son nom l'indique, les stars ne chanteront pas... mais danseront !

Après le chant, place à la danse !

Un Danse avec les Stars revisité, dont l'idée est née dans The Ellen Show en février 2019, alors qu'Ellen DeGeneres a réalisé une parodie de "The Masked Singer". C'est donc avec l'animatrice en tant que productrice exécutive que la chaîne a annoncé qu'une saison complète avait été commandée et sera diffusée dans les prochains mois.