Mask Singer 4 : un gros spoiler repéré par des internautes, on sait déjà que ce finaliste ne gagnera pas !

La grande enquête Mask Singer 4 touche à sa fin ! Ce mardi 4 octobre 2022, les téléspectateurs ont assisté à la demi-finale du concours de TF1. C'est le Singe, incarné par Alizée, qui a été éliminée de l'aventure. On a d'ailleurs appris que la chanteuse devait apparaître au casting de la saison 3, mais qu'elle a dû annuler sa participation à cause d'une grosse blessure.

Ils ne sont donc plus que trois personnages à pourvoir espérer succéder à Denitsa Ikonomova, grande gagnante de la saison dernière. La Tortue, l'Eléphant et la Mariée vont tout donner pour remporter le trophée. Ce mardi, TF1 a déjà dévoilé quelques images de la finale qui sera diffusée le 11 octobre et des internautes ont repéré un gros spoiler.

Le résultat final d'un personnage déjà spoilé

Dans le magnétos, on voit que la Mariée entre dans la tanière sans le trophée et on peut donc en déduire facilement que ce personnage, qui rend fous les jurés, ne va pas gagner l'émission.

