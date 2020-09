Marvin Tillière en couple : il présente sa nouvelle copine

Alors que Maeva Martinez est aujourd'hui fiancée et enceinte de son premier enfant, Marvin Tillière semble lui aussi avoir tourné la page de leur histoire. L'ancien candidat de Secret Story 10 et de Moundir et les apprentis aventuriers 4 est en effet en couple et a présenté sa petite amie sur Instagram !