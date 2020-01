Martin Lawrence (Bad Boys For Life) : "Quand Will Smith m'a appelé, j'étais prêt" (interview)

Dans Bad Boys For Life, Mike Lowrey et Marcus Burnett font face au sanguinaire cartel mexicain. Parviendront-ils à éviter que Miami ne soit mis à feu et à sang ? Pour leur grand retour en Bad Boys, Will Smith et Martin Lawrence nous gratifient d'un film fun, détonnant, explosif et incroyablement divertissant.

A cette occasion, PureBreak a pu discuter avec Martin Lawrence. Dans l'interview vidéo "Off Screen" à trouver ci-dessus dans notre diaporama, le BFF de Will Smith nous glisse quelques secrets liés à ce 3e épisode réalisé par un duo de réalisateurs belges, Adil El Arbi et Bilall Fallah à qui l'on doit l'excellent film Black et quelques épisodes de la série Snowfall.

"J'avais perdu espoir qu'un Bad Boys 3 soit possible"

"J'ai commencé à ne plus y croire à un moment." nous explique Martin Lawrence quand on l'interroge sur les 17 ans qui séparent Bad Boys 2 et Bad Boys 3. "Cela mettait tellement de temps que j'ai fini par dire " Bad Boys 3 n'arrivera jamais ". J'ai abandonné l'idée. Puis Will m'a finalement appelé et m'a dit " hey mec, on a enfin le bon scénario ". J'étais prêt. Je ne faisais rien d'autre."