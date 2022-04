Martika et Umberto (Mamans & Célèbres) choquent après une séance de jet-ski avec leur fille de 2 ans

Il n'est pas bon de tout montrer à la télé ! Depuis déjà plusieurs mois, Martika Caringella et son chéri Umberto partagent leur quotidien dans Mamans & Célèbres. Déjà parents d'une petite Mia, 2 ans, ils ont récemment eu une deuxième petite fille : Gioia. Ce lundi 25 avril 2022, le couple a été la cible d'une vague de critiques suite à une activité avec leur fille aînée diffusée dans l'émission de TFX.

Alors que la petite famille passe une journée tranquille à la plage à Dubaï, Umberto a la bonne idée (ou plutôt la mauvaise) d'initier Mia au jet-ski. "Plus on l'habitue tôt, plus elle va aimer. Je pense que c'est une bonne chose de l'habituer à cet âge-là. En plus aujourd'hui, on a vraiment de la chance, il fait beau, la mer est plate. C'est vraiment la meilleure journée pour pouvoir commencer le jet ski" explique le père de famille face à la caméra. Mais la petite ne semble pas de cet avis ! Elle refuse de mettre le gilet de sauvetage et se met à hurler dès la première accélération. Sa mère, toujours en guerre avec Jazz Correia, n'a pas l'air vraiment rassurée non plus.

Les internautes choqués et en colère