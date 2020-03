Marine Boudou maman : l'ex candidate de télé-réalité a accouché d'une fille

Son prénom ? Lana

En janvier 2020, Marine Boudou avait dévoilé le prénom de son premier enfant avant sa naissance : Lana. Celle qui revoit Anthony Matéo (son ex boyfriend) en tant qu'amie avait en effet posté une image sur Instagram, montrant un porte-clefs et des attaches de tétine et de hochet avec "Lana" inscrit dessus.

Cela fait plusieurs mois que la belle avait annoncé sa grossesse à ses followers sur les réseaux sociaux. En septembre 2019, Marine Boudou avait ainsi posé avec son amoureux en expliquant qu'un "petit être en préparation pour mars 2020". Et le mois suivant, elle avait révélé le sexe du bébé : "Maintenant je peux vous le confirmer c'est bien une petite fille ! Trop happy ! je l'aime déjà". Du côté du papa, celui-ci n'a participé à aucune émission de télé-réalité et préfère rester discret (il n'a pas de compte Insta).