Mariés au premier regard Belgique : bière qui coule à flot, sosies WTF et budget mini... 15 tweets qui nous ont fait rire devant l'épisode 1

Après Bruno et Alicia, Pauline et Damien ou encore Emilie et Frédérick, les fans de Mariés au premier regard ont pu découvrir de tous nouveaux couples. Dans MAPR Belgique, ils sont 10 célibataires à avoir accepté de se marier sans se connaître. Bon, on connaît déjà le bilan puisque l'émission a été diffusée au début de l'année sur RTL TVI mais c'était place à la découverte des candidats dans l'épisode 1. Et on a même pu voir les premiers mariages comme celui d'Elodie et Julien.

Petit budget et gros clichés

Premier constat devant MAPR Belgique ? Les mariages font beaucoup moins rêver que ceux de la version française. Bon, ok, pour la saison 6, M6 avait mis le paquet avec des unions célébrées à Gibraltar mais là, franchement, c'était un peu cheap quand même pour lieu de mariage, non ? Si les internautes ont critiqué ce petit budget, ils ont aussi pas mal chambré les candidats belges. Accent, mots incompréhensibles et gros clichés sur la bière, on s'est bien marré devant vos réactions.