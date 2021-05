Manon Marsault trompée par Julien Tanti dans Objectif Reste du Monde ? Sa réponse cash à la rumeur

Au casting d'Objectif Reste du monde, on retrouve Nikola Lozina, Milla Jasmine, Laura Lempika, Anthony Alcaraz, Simon Castaldi, Kellyn, Bastos, Giuseppa (La Villa des Coeurs Brisés 6), Adixia, Illan, qui serait toujours en couple avec l'ex de Paga, Nathan, Lila Taleb, Mujdat Saglam, Feliccia ou encore Hilona et Julien Bert, qui se seraient remis ensemble. A la liste viennent s'ajouter deux candidats emblématiques des Marseillais : Julien Tanti et Greg Yega !

Julien Tanti infidèle à Manon Marsault ?!

Les fratés sont venus en guest quelques jours à Marrakech dans Objectif Reste du Monde pour notamment jouer au célèbre jeu des problèmes. En parlant de problèmes, il se murmure que Julien Tanti aurait trompé Manon Marsault durant cette aventure.

C'est Nabil El Moudni qui a sorti l'étonnante rumeur avant que des messages privés assez tendus entre le couple marié ne soient dévoilés par le compte Instagram @lesmarseillaisadubai_. Des messages privés dans lesquels on peut lire que Julien Tanti menace de quitter le domicile familial parce que Manon "l'aurait humilié devant ses potes en affichant sa tromperie" : "Profite bien des 180 000 euros que tu gagnes par mois (...) Allez pouilleuse, maintenant, je vais te bloquer."

La rumeur démentie

Les échanges entre Manon Marsault et son mari sont assez surprenants, d'autant plus que la candidate des Marseillais à Dubaï a démenti la rumeur d'infidélité en vidéo : "Vous êtes nombreux à avoir lancé une rumeur complètement fausse, qui serait que mon mari m'aurait trompée quand il était au Maroc il y a quelques semaines. Alors non, mon chéri ne me trompe pas, qu'il soit au Maroc, au Pôle Nord ou en Espagne (...) Ne serait-ce qu'envoyer un message à une fille, juste pour lui dire 'bonjour' ça n'existe pas. Ce n'est qu'une fausse rumeur, il y a rien du tout."

Manon Marsault a ensuite expliqué : "Il était enfermé dans la même villa que Laura parce qu'ils étaient confinés ensemble. Il est parti pour le tournage, il n'avait pas le droit d'aller à Marrakech. Et en plus de ça, il y a le couvre-feu à Marrakech. Vous êtes partis trop loin dans votre tête. Je sais où était mon mari et ce qu'il faisait. Je lui ai terriblement manqué et, croyez-moi, j'étais en contact tout le temps avec lui (...) Certaines personnes sont prêtes à raconter n'importe quoi pour faire le buzz."