Manifest saison 4 : ce couple que tout le monde veut voir va-t-il (enfin) devenir réalité ? Le créateur ne dit pas non !

On a bien failli ne jamais voir la fin de Manifest. Après une saison 3 aux audiences en baisse, NBC qui diffusait la série aux US a décidé de l'annuler en juin 2021. Au départ, Netflix a décidé de ne pas lui donner de suite, mais a changé d'avis après avoir mis en ligne la saison 3 aux Etats-Unis. Résultat ? L'histoire imaginée par Jeff Rake aura bien une fin puisqu'une saison 4 en deux parties a été commandée.

Et la partie 1 se terminait sur un vrai drame : Zeke (Matt Long) utilisait ses pouvoirs pour sauver Cal (Ty Doran) de sa leucémie et mourrait. Cette mort a fait pleurer tout le monde et le créateur s'est confié sur ce choix. Mais surtout, le décès de Zeke a une conséquence : Michaela (Melissa Roxburgh) est désormais veuve et certains rêvent déjà d'un retour de flamme entre elle et Jared (J.R. Ramirez). Et ce n'est pas si impossible.

Michaela et Jared, le retour ? Le créateur ne dit pas non

Juste avant la disparition du vol 828, Jared demandait Michaela en mariage, sauf qu'à son retour cinq ans plus tard, il était marié avec son amie Lourdes. Après ce grand retour, les deux policiers se rapprochaient et finissaient par coucher ensemble, ce qui mettait fin au mariage de Jared, mais Mick rencontrait Zeke et se rapprochait de lui. Pendant tout ce temps, de nombreux téléspectateurs n'ont souhaité qu'une chose : voir Michaela et Jared en couple. D'autant plus que les deux acteurs qui les interprètent sont amoureux dans la vie.

Et nos rêves pourraient bien devenir réalité dans la partie 2 de la saison 4 de Manifest ! Interrogé à ce sujet, Jeff Rake a expliqué : "Maintenant que Zeke est parti, Jared - qui pense toujours que Mick est la femme de sa vie, va se demander combien de temps il doit attendre avant d'essayer". Et d'ajouter : "On va voir cela. Et même Mick qui ne peut pas s'empêcher de ressentir quelque chose pour Jared car il a été l'amour de sa vie à un moment, va se demander : 'Combien de temps je dois attendre, à quel moment suis-je prête à avancer dans ma vie amoureuse ?'. Nous allons voir tout cela et on verra où ça nous mènera". Bref, vous l'aurez compris, on n'est pas à l'abri d'un gros retour de flamme et on ne va pas s'en plaindre !