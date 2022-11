Manifest saison 4 : le créateur s'explique sur la mort qui a fait pleurer tout le monde

Annulée par NBC, Manifest a droit à une seconde vie grâce à Netflix. A l'origine, la plateforme avait décidé de ne pas sauver la série portée par Josh Dallas et Melissa Roxburgh mais, suite au succès des épisodes sur la plateforme, elle a finalement décidé de lui donner une saison 4. Divisée en deux parties, elle marquera la fin du show et devrait répondre à toutes nos questions. Sauf que pour sa partie 1, la saison 4 de Manifest a déjà brisé le coeur des fans. Pourquoi ? Dans l'épisode 10, on assistait à la mort de Zeke (Matt Long). Ce dernier s'est sacrifié pour utiliser ses pouvoirs sur Cal et le sauver de sa leucémie. Une fin qui a fait pleurer les internautes.

Pourquoi Zeke devait mourir dans Manifest

Mais pourquoi Zeke devait-il mourir dans Manifest ? Alors que cette mort choc fait pas mal parler, le showrunner de la série s'est exprimé dans une interview donnée à TVLine. Il a notamment expliqué que cette mort était prévue depuis un moment. "Zeke a pris cette décision puissante et altruiste, cette décision tragique de se sacrifier. C'est en pensant à ça que j'ai pris cette décision" a-t-il expliqué. Car Cal, qui était en danger de mort, est en fait crucial pour sauver l'humanité, d'où le choix de Zeke de le sauver et se sacrifier.

Melissa Roxburgh (Michaela) valide cette mort

Dans son interview, Jeff Rake a expliqué qu'il avait mis Matt Long au courant avant même le tournage de la saison 4. "Je lui ai expliqué pourquoi c'était si important pour la série et il a compris" a-t-il confié. De son côté, Melissa Roxburgh qui joue Michaela a expliqué qu'elle a trouvé ce choix "très cool". "On peut voir pourquoi Zeke fait ça et comment. Ça devient presque une addiction à laquelle il met fin avec ce geste" confie l'actrice. Le plus difficile pour elle ? Le fait que son personnage n'ait pas pu dire adieu à son mari. "C'était la chose la plus difficile. Elle arrive un peu trop tard", a-t-elle expliqué.