"Cette série va m'achever" : la fin de la partie 1 de la saison 4 de Manifest bouleverse le web

D'abord disponible sur TF1 suite à sa diffusion sur NBC aux Etats-Unis, Manifest a fait son arrivée sur Netflix récemment. Suite au succès de la série sur la plateforme aux US, Netflix a décidé de sauver le show avec Josh Dallas et Melissa Roxburgh pour une 4ème et dernière saison, composée de 20 épisodes et divisée en deux parties. Après des mois d'attente, les 10 premiers épisodes sont dispo depuis ce vendredi et certains se sont jetés dessus... et l'on un peu regretté.

Un mort pour la fin de la partie 1, le web en PLS

Et pour cause, après la mort de Grace (Athena Karkanis) à la fin de la saison 3, un autre personnage est mort dans l'épisode 10 de la saison 4 de Manifest. Il s'agit de Zeke, joué par Matt Long. Ce dernier a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour absorber la leucémie de Cal (désormais joué par Ty Doran). S'il a sauvé la vie du neveu de Michaela, il est mort en se sacrifiant. Une mort 100% déchirante pour les personnages et les téléspectateurs.

Évidemment, cette mort a ému pas mal d'internautes qui ne s'attendaient pas du tout à voir Zeke mourir. "Cette série va m'achever" ; "J'étais pas prête, trop d'émotions..." ou encore "L'épisode 10 de #Manifest m'a fait pleurer un peu trop, et en + vous nous laissez comme ça ???" peut-on lire sur Twitter.