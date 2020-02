Malika et Mehdi (L'île de la tentation) se sont mariés : découvrez des photos et vidéos

Malika a ainsi revêtu une traditionnelle robe blanche longue (et remplie de volants), a passé une robe crème et incrustée de brillants digne d'une princesse orientale, s'est changée pour une combinaison pantalon rose poudré ceinturée et a même osé une longue robe rouge couleur passion. Celle qui est maintenant l'épouse de Mehdi a aussi effectué la cérémonie du henné. Les deux heureux époux ont également montré leurs talents sur le piste de danse.

Parmi les nombreux invités, vous aurez pu reconnaître le couple formé par Milla Jasmine et Mujdat (qui étaient récemment dans Les Princes de l'amour 7 alias Les Princes et les Princesses de l'amour 3 sur W9).

Malika et Mehdi, un couple solide

Pour rappel, l'amour évident entre Malika et Mehdi avait touché la majorité des téléspectateurs de L'île de la tentation. Les tourtereaux avaient quitté l'aventure avant la fin dès le troisième épisode, certains de leur couple et décidés à passer le reste de leurs vies ensemble. Les candidats de télé-réalité étaient en effet partis de l'émission pour se marier, ne voulant plus se quitter ne serait-ce que pour le temps du tournage. Une belle preuve d'amour qui avait ému de nombreux internautes.