Maeva Martinez méconnaissable à cause de la chirurgie esthétique ? Elle répond

Depuis sa participation à Secret Story 10 il y a 4 ans, Maëva Martinez a bien changé. Déjà sentimentalement parlant. Après une longue relation (entrecoupée de plusieurs ruptures violentes), avec Marvin Tillière, elle vit désormais le grand amour avec Jules Havez, avec qui elle s'est fiancée en février dernier. Si on le la voit plus à la télé, elle reste présente pour ses fans sur Youtube, où elle poste régulièrement des vidéos (dans l'une d'entre elles, la candidate de télé-réalité avoue même avoir triché dans Secret Story 10), et sur les réseaux sociaux, où elle poste régulièrement des placements de produits ou des jeux concours.

Maëva Martinez méconnaissable à cause de la chirurgie ?

Le dernier en date a d'ailleurs fait beaucoup réagir. Afin de faire gagner un tableau personnalisé, elle pose devant le sien. Mais s'agit-il bien d'elle ? C'est ce que se demandent ses abonnés, qui la trouvent méconnaissable. Est-ce à cause de la chirurgie ? Après une rhinoplastie et une augmentation mammaire, elle avait, en 2017, de nouveau augmenté sa poitrine et eu recours à une liposuccion, dans le cadre de l'émission Zéro complexe. Elle a également fait augmenter la taille de ses lèvres. Alors aurait-elle succombé à une nouvelle opération de chirurgie ?

Elle répond aux critiques en story Instagram

Un changement que la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 3 explique par les lentilles bleues qu'elle porte : "Y'a des commentaires trop méchants sur mon physique. J'ai mis des lentilles bleues et, apparemment, ça change toute ma gueule. Je sais pas, vous êtes trop perturbés d'un rien, c'est dingue ! 'On la reconnait pas', 'elle est méconnaissable', 'ce n'est pas elle', 'ohlala faut qu'elle arrête', 'faut rester naturelle'", énumère-t-elle en story Instagram. Elle pousse un coup de gueule : "C'est dingue comment des lentilles, ça peut vous perturber. C'est vrai que ça me change un peu, c'est le but. Vous pouvez péter un coup, c'est que des lentilles. Tranquille, acceptez le changement !", avant de poster une haute photo d'elle avec ces lentilles. Effectivement, on ne dirait pas la même personne !