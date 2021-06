Maeva Ghennam (Les Marseillais à Dubaï) : "Je suis en embrouille avec beaucoup de personnes"

"J'appréhende vraiment ce tournage" confie Maeva Ghennam, en embrouille avec plein de Marseillais

Alors qu'Hicham aurait offert un sac Hermès à Maeva Ghennam, lors de son anniv de folie à la Kylie Jenner, en revanche niveau amies, l'influenceuse n'aurait plus ses piliers. Car s'il y a des embrouilles entre les candidats de télé-réalité sur les tournages, il y en a aussi en dehors. Et la candidate qui était dans Les Marseillais à Dubaï sur W9 aurait des gros problèmes avec de nombreux candidats de sa famille des Marseillais. Eh oui, il y aurait eu plusieurs clashs avec ses fratés. De quoi effrayer Maeva avant le tournage du cross, Les Marseillais VS Le reste du monde 6.

"Je ne vais pas vous cacher que j'appréhende vraiment ce tournage. Parce que c'est la première fois de tous les tournages que j'ai où je suis en embrouille avec autant de personnes" a ainsi expliqué Maeva Ghennam dans sa story Instagram, "Maintenant avec toutes les personnes avec qui je suis en embrouille, je ne sais pas s'ils vont tous participer à ce tournage, mais j'ai fait les calculs je suis en embrouille avec 7 personnes". "C'est la première fois où j'arrive et je suis en embrouille avec tout le monde et du coup j'appréhende un petit peu. Ça va, j'ai les épaules solides, mais je pense que ça va être compliqué pour moi" a ajouté la candidate des Marseillais à Dubaï.

Maeva serait toujours en froid avec Manon Tanti, Julien Tanti et Milla Jasmine

Maeva Ghennam a donc compté ses "ennemis" parmi ses fratés, et il y en aurait 7. Il faut dire qu'elle est connue pour son fort caractère et ses clashs à répétitions, en plus de ses histoires d'amour (notamment son couple avec Greg Yega alias Bebew, dont les ruptures et les remises en couple font penser aux Feux de l'amour). La star de réseaux et du petit écran, plutôt grande gueule, serait en froid avec son amie Manon Marsault Tanti. Après s'être embrouillée avec Carla Moreau, son ex BFF, depuis l'affaire de sorcellerie, c'est avec Manon que Maeva serait en fâchée. Mais la raison reste encore floue. Et du coup, Julien Tanti aussi ne lui adresserait plus la parole, vu que Manon est sa femme.

Et cette dispute aurait aussi eu des répercussions sur son amitié avec Milla Jasmine. Du coup, Maeva Ghennam ne parlerait plus non plus à Milla, actuellement dans Objectif Reste du Monde (car du côté du RDM).