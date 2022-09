Maeva Ghennam déjà en rapprochement sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 2022, voici sa nouvelle cible

Récemment, Maeva Ghennam a fait pas mal parler mais pas vraiment en bien. Pourquoi ? Des internautes sont furieux et ont accusé la production des Cinquante de l'avoir avantagée. Déjà lors des premiers votes, les calculs n'étaient pas bons mais cette semaine, l'histoire est revenue sur le tapis : certains se sont rendus compte que l'ex de Greg a triché dans une épreuve de la nouvelle émission inédite de W9. Bref, ça les énerve. Et pourtant, Maeva ne va pas disparaître de nos écrans.

Maeva dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde... et déjà en rapprochement ?

C'est officiel, Marseillais VS Le Reste du Monde reviennent pour une édition encore plus spéciale puisqu'une troisième équipe s'invite dans le jeu. Les premiers candidats ont été dévoilés et Maeva Ghennam est évidemment du voyage. Et loin de toutes les critiques, la bombe aurait déjà trouvé une toute nouvelle cible, si on en croit Shayara TV. Selon la blogueuse, Maeva serait déjà en rapprochement avec l'un des nouveaux. Il s'appelle Nicolas et s'est fait connaître sur TikTok. Dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 2022, il fera partie de l'équipe des Ch'tis !