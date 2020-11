Maeva Ghennam critique Angèle pour sa chirurgie esthétique : elle la clashe à son tour

"Tu es en train de te construire une nouvelle tête"

Oui, Angèle Salentino a de nouveau craqué pour la chirurgie esthétique. Oui, elle a refait faire son nez alors qu'elle a dit qu'elle ne toucherait jamais à son visage... Son opération a provoqué un grand nombre de réactions de la part des internautes, mais aussi de Milla Jasmine et Maeva Ghennam. La première ex de Greg Yega n'a d'ailleurs pas mâché ses mots concernant la candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 : "Vous savez ce que je déteste par dessus tout ? Ce sont les hypocrites. Si j'étais comme ça, j'aurais honte de moi", a-t-elle balancé sur Snapchat.

Maeva Ghennam ne s'est pas arrêtée là : "C'est ridicule. Moi j'assume tout ce que j'ai fait. Mon corps je l'ai refait, mon c*l, je l'ai fait trois fois et franchement, je me trouve archi bonne. Mon corps est incroyable, mais je ne vais pas aller critiquer quelqu'un sur le physique en disant 'je ne critique jamais le physique' pour après aller se refaire de la tête aux pieds (...) Ma soeur, tu es en train de te construire une nouvelle tête et un nouveau corps. Toi aussi refaite de la tête aux pieds."

"Les chirurgies esthétique de Maeva sont ratées"

Comme vous vous en doutez sûrement, Angèle Salentino n'a pas hésité à répondre aux tacles de son ennemie : "Je vois qu'il y en a une qui s'ennuie parce qu'elle sort de nulle part (...) Au bout d'un moment, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu parles de moi ? Je m'en fous de toi, tu ne m'intéresses pas (...) Je vais encore me répéter, je n'ai jamais critiqué une fille par rapport à sa chirurgie esthétique. La seule chose que j'ai dite par rapport à Maeva, c'est que parfois la chirurgie esthétique fait des ravages."

L'ex de Greg Yega a ensuite elle aussi finalement critiqué les opérations de Maeva Ghennam : "Excusez-moi, je trouve que les chirurgies esthétique de Maeva sont ratées. Je ne veux pas être méchante, c'est mon point de vue. J'ai le droit de penser ce que j'ai envie de penser. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que Maeva m'a traitée de moche juste avant. Quand elle dit qu'elle ne critique jamais le physique des gens, c'est du mytho, comme d'habitude. On connaît le personnage." Morale de l'histoire ? Angèle et Maeva se détestent toujours !