Angèle (Les Marseillais) succombe à la chirurgie esthétique : Milla Jasmine la tacle !

Angèle Salentino dévoile son opération de chirurgie esthétique

Tout comme Eva Ducci (10 couples parfaits 4), Jessica Thivenin, Adixia, Fidji Ruiz, Nabilla Benattia, Manon Marsault et on en passe, Angèle Salentino a elle aussi craqué pour la chirurgie esthétique : elle a décidé de se refaire faire le nez. Suite à son opération, l'ex de Greg Yega a reçu beaucoup de critiques puisqu'elle a toujours dit qu'elle ne toucherait pas à son corps et qu'elle ne passerait pas sur le billard. Raté du coup !

La candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 s'est d'ailleurs expliquée à ce sujet en story sur Instagram : "Je me suis faite opérer du nez. Oui, j'ai dit que jamais je toucherai à mon visage, oui, j'ai mytho. Non, j'ai juste changé d'avis. J'hésitais beaucoup à vous le dire, mais après, je me suis dit que je n'avais pas envie de vous prendre pour des c*ns et de vous mentir. C'est un truc léger que j'ai fait, j'aurai pu ne pas le dire, mais je n'avais pas envie de mytho. Et je ne suis pas du genre à parler de tout ça parce que je n'ai pas envie de faire l'apologie de la chirurgie esthétique."

Le tacle de Milla Jasmine

Son opération du nez a fait beaucoup réagir les internautes, mais aussi Milla Jasmine qui n'a pas hésité à tacler fort Angèle : "Eh bah mdr venant d'une fille qui insulte les gens refait de A à Z. Deuxième fois qu'elle fait son nez. C'est vraiment le feu qui se fout du pompier." Décidément, l'ex-candidate de Love Island s'est fait peu d'amis dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5...