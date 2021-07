Maeva Ghennam, Benjamin Samat... "Vaccinez-vous", Les Marseillais s'engagent contre la Covid-19

Kim Glow en sueur. Non, cela n'a rien à voir avec les fortes chaleurs estivales du moment, mais l'ex-membre des Marseillais vient de voir d'autres candidats emblématiques de l'émission de W9 aller à l'encontre même de ses convictions.

Les Marseillais militent pour la vaccination

Ainsi, quelques jours après l'avoir vue balancer sa haine vis-à-vis du vaccin et du pass sanitaire à travers différents posts sur Instagram, Maeva Ghennam - testée positive au virus en janvier dernier, Benjamin Samat, Maddy Burciaga, Adixia ou encore Greg Yega et Thibault Garcia se sont réunis dans une vidéo afin de faire la promotion... de la vaccination.

Face caméra et visiblement prêts à tout pour (re)faire la fête, on peut ainsi les entendre déclarer : "Parce qu'on a tous envie de protéger les gens qu'on aime. Parce que les gens que j'aime comptent plus que tout au monde. Parce qu'on a envie d'être en bonne santé. Parce qu'on a tous envie de pouvoir s'amuser, de kiffer et de s'ambiancer. Parce qu'on a tous envie de voyager, une vie sans voyage c'est pas une vie. Une seule solution, se faire vacciner. Vaccinez-vous". C'est au moins aussi beau qu'une chanson des Enfoirés !