Maddy Burciaga (Les Marseillais) : bientôt un bébé avec Benjamin Samat ? Elle se projette

Maddy Burciaga se projette avec Benjamin Samat

C'est en octobre dernier que Maddy Burciaga et Benjamin Samat ont officialisé leur relation. Et si leur couple n'a pas fait que des heureux à l'époque, les deux stars de la télé-réalité vivent aujourd'hui une jolie histoire. On peut régulièrement le découvrir sur leurs réseaux sociaux, ils sont en effet plus amoureux que jamais et semblent réellement se compléter.

De fait, il n'est pas surprenant d'apprendre que Maddy commence déjà à voir un peu plus loin avec son compagnon. Ce mardi 16 mars 2021, la candidate des Marseillais a justement eu le droit à cette question sur Instagram, posée par un fan : "Tu te vois où dans 3-4 ans ?". Réponse de l'intéressée ? "Je me vois à Dubaï, dans ma maison avec Benji". Pour rappel, ce n'est effectivement qu'une question de semaines avant qu'ils emménagent ensemble.

Bientôt un bébé ?

Mais ce n'est pas tout, la jeune femme a également précisé qu'elle s'imaginait déjà avoir un nouveau rôle d'ici quelques années. Au programme ? "[Je me vois] avec un bébé, peut-être même deux. Je ne sais pas, on verra d'ici-là. Plus ou moins la vie que j'ai aujourd'hui avec peut-être juste ma petite famille et en train d'habiter avec mon chéri."

Des envies de bébé après seulement 6 mois de relation ? Si certains fans ont été surpris, Maddy a rappelé qu'elle n'avait pourtant aucun souci à se projeter avec Benjamin, qu'elle considère comme "son homme". Après tout, il est peut-être même la première personne avec qui elle s'entend aussi bien. Interrogée sur de possibles embrouilles avec lui durant leur vie de tous les jours, Maddy a confessé avec le sourire, "Pas du tout et c'est même étonnant, parce que je suis d'un caractère assez impulsif, je m'emporte vite, j'ai vite le seum. Mais avec Benji on est toujours good vibes."

Comme quoi, les happy ending sont possibles dans le monde de la télé-réalité.