M. Pokora répond aux critiques d'Aya Nakamura : "Le top 10 physique j'y suis depuis 17 ans"

Il y a quelques semaines, Aya Nakamura faisait parler son côté "mauvaise perdante" d'une étonnante façon. Face au succès de M. Pokora dans la catégorie "Meilleur artiste français" aux MTV EMA, l'interprète de "Doudou" n'avait pu s'empêcher de balancer sur Twitter, "Il a gagné pour quels sons ? Rien contre lui mais il est même pas dans le top 10"

M. Pokora répond à Aya Nakamura

Une déclaration qui n'était pas passée inaperçue à l'époque et à laquelle vient enfin de réagir le chanteur. Présent sur le plateau de TPMP ce lundi 7 décembre 2020, l'interprète de "Tombé" - qui n'a pas voulu entrer dans la polémique, a néanmoins tenu à remettre les choses dans leur contexte.

"Là où elle fait fausse route, après qu'elle mérite, il n'y aucun problème, mais je pense que juste là où elle a fait une erreur c'est quand elle parle de Top 10" a confié M. Pokora, qui a aussitôt rappelé, "Le top 10 streaming ? Non, le top 10 streaming, j'y suis pas. Par contre, le top 10 physique j'y suis depuis 17 ans. Le top 10 de remplissage de tournées, j'y suis depuis dix-sept ans !"

Le streaming vs le physique

Un simple détail ? Pas du tout. D'après le chanteur, on se retrouve aujourd'hui avec "deux générations qui s'opposent. Il y a une génération qui a commencé en 2003 et un public qui est là depuis trois ans et qui est très stream". Or, un succès en streaming - bien que non négligeable, n'aurait selon lui pas toujours la même valeur / importance qu'un succès physique.

"Le problème d'un public streaming, c'est que c'est beaucoup de touristes. C'est les gens qui n'achètent pas forcément. Ils ont un abonnement, ils cliquent, c'est le buzz du moment..." a confié le jeune papa. Aussi, si M. Pokora ne souhaite pas dévaloriser le succès d'Aya Nakamura, "Elle a beaucoup de gens qui l'écoutent, c'est une certitude. Elle cartonne", il a du mal à accepter certaines comparaisons qui n'ont pas toujours lieu d'être, "Mais quand on vend 400 000 albums dont les trois quarts sont en streaming, on peut pas garantir que ça soit 400 000 super fidèles qui vont voter. Moi quand j'en ai 300 000, j'en ai 300 000 qui votent comme des bruts !"

Au final, M. Pokora l'a confessé, le seul qui décide vraiment, notamment dans ce genre de cérémonies de récompenses, c'est le public, "C'est pas une question de qui cartonne le plus, c'est le public le plus motivé, le plus mobilisé." Et à ce petit jeu-là, le chanteur possède clairement une fan-base incroyable.