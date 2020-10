M. Pokora et Christina Milian : un mariage impossible pour les deux stars ? La chanteuse répond

Il y a de cela quelques jours, Christina Milian déclarait une nouvelle fois son amour à M. Pokora. Dans une vidéo postée sur YouTube, la chanteuse révélait notamment, "C'est un super beau-père et un excellent papa. Je suis si heureuse qu'il soit entré dans ma vie. Après avoir embrassé un million de crapauds, j'ai enfin trouvé mon prince". De quoi nous prouver que tout va bien pour le couple et réaliser que cette histoire est faite pour durer.

Un mariage à venir pour le couple ?

Et justement, après le bébé et la vie à deux, une nouvelle étape est-elle à venir pour les deux amoureux ? A l'occasion d'une interview accordée à Page Six, Christina Milian n'a pu échapper à une question sur un potentiel mariage. Réponse de l'intéressée ? "Pour être honnête, ce n'est pas un truc d'important pour moi. Quand vous passez par la case divorce [elle a été mariée au rappeur The Dream, ndlr], vous ne voyez plus le mariage de la même façon. Ca perd un peu de sa valeur".

Cependant, ne perdez pas encore espoir de voir un jour M. Pokora se glisser dans un magnifique costume trois pièces et embrasser Christina Milian dans une superbe robe blanche. Après avoir une nouvelle fois vanté sa belle relation avec le chanteur, "Elle est bâtie sur le respect envers nos familles, nous-mêmes. On a un soutien mutuel. Rien n'est vraiment difficile entre nous, c'est ce qui la rend si spéciale. Il peut être totalement lui-même et moi aussi", la récente star du film Netflix Falling Inn Love a confessé ne fermer aucune porte pour son futur avec le papa d'Isaiah, "Un mariage pourrait avoir lieu. Ca ne me dérangerait pas. Simplement, ce n'est pas quelque chose pour laquelle je pousse, mais j'y suis absolument ouverte".

Ca tombe bien, maintenant que la tournée de M. Pokora est malheureusement annulée pour cause de Covid-19, le chanteur a tout le temps de réfléchir à la plus belle des demandes...