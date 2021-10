Lucie Lucas (Danse avec les stars 2021) favorisée par Denitsa Ikonomova ? On a la réponse

Lucie Lucas favorisée par Denitsa Ikonomova ?

Y a-t-il du favoritisme dans Danse avec les stars ? Les téléspectateurs en sont persuadés. Tandis que la saison 11 de l'émission de TF1 est actuellement diffusée chaque vendredi soir, de nombreux fans du programme estiment que Dita von Teese est aidée par la production à l'aide de danses particulièrement simples pour elle, tandis que d'autres assurent que Lucie Lucas est notée différemment par Denitsa Ikonomova du fait de leur amitié.

En effet, ce n'est pas un secret, les deux femmes se connaissent parfaitement depuis 2016, puisque l'actuelle membre du jury de DALS a servi de coach à la comédienne durant le tournage du film Coup de foudre à Jaipur en compagnie de Rayane Bensetti.

L'actrice met fin aux rumeurs

Alors, cette rumeur est-elle réellement fondée ? Denitsa gonfle-t-elle vraiment les notes de Lucie Lucas ? A priori, la réponse est... non. "Denitsa est quelqu'un de profondément juste. Elle est très entière et honnête. Je ne pense pas qu'elle fasse preuve de complaisance avec moi", vient en effet de déclarer l'actrice auprès du magazine Nous Deux.

Puis, consciente de la polémique vis-à-vis des nombreux conseils reçus à l'antenne par Denitsa, la star de la série Clem - qui reviendra bientôt pour une saison 12, a tenu à légitimer cette aide, "Elle a raison, il faut dire les choses. Ça me permettra d'avancer. C'est un contrat tacite entre elle et moi. Je crois qu'elle se sent libre d'être complètement franche pour m'aider et je lui en suis reconnaissante".

Bref, vous l'aurez compris, Lucie Lucas n'est pas favorisée par la juge au moment des notations même si, effectivement, elle lui réclame des conseils.