Louane face à un enfant flippant dans Visions : "Dans la vraie vie, il est adorable" (Interview)

Après les films La Famille Bélier qui lui a valu un César, Nos Patriotes et Les Affamés, Louane Emera est de retour en tant qu'actrice mais cette fois dans une série. Visions raconte l'histoire d'une étrange disparition lors d'une fête. Fraîchement débarquée en ville avec son mari, policier, Sarah (Louane) va comprendre qu'un petit garçon, Diego, a en fait des visions de crimes non élucidés. Dans la série, la chanteuse partage donc de nombreuses scènes avec Léon Durieux qui incarne Diego, un petit garçon mystérieux et un peu flippant.

Un acteur très différent de son personnage

A l'occasion d'une interview Vrai ou faux pour PRBK, Louane Emera est revenue sur sa participation à Visions et notamment sur ses scènes partagées avec Léon Durieux alias Diego. La star le confie, c'est en partie pour jouer avec un enfant qu'elle a accepté de participer à la série de TF1. Et elle a trouvé un jeune partenaire de jeu "extraordinaire". "Le personnage de Léon, Diego, est un peu creepy mais à la fois, il est aussi ultra mignon donc on est un peu partagés entre le truc 'il est chelou ce gosse' et 'il est trop cool'." nous a confié Louane lors de notre interview.

Si Diego peut faire flipper dans la vie, ce n'est pas le cas de son interprète. "Dans la vraie vie, il est adorable, méga vivant, méga cool, méga drôle, rien à voir avec son personnage et c'est là où c'est ultra impressionnant parce que c'est un enfant qui joue comme un adulte." explique Louane qui ajoute : "C'était ultra simple de jouer avec Léon car il a un truc, il est vraiment fort. Je ne suis pas sûre que ça se soit passé comme ça avec tous les enfants avec lesquels j'aurais pu jouer. Il a un truc spécial".

Dans le reste de notre format, Louane nous confie aussi ses rapports avec les phénomènes paranormaux, des visions à la sorcellerie en passant par le spiritisme...

Visions, une série en 6 épisodes, à voir tous les lundis sur TF1.

Propos recueillis par Julien Gonçalves. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer PRBK.