Logan Paul : une amende de 3 millions de dollars à cause de sa vidéo dans la "forêt des suicides" ?

2020 est peut-être terminée, mais l'année 2021 ne sera pas forcément meilleure pour Logan Paul. Tandis que le YouTubeur / Influenceur passe actuellement son temps libre à s'entraîner en vue de son futur combat de boxe contre Floyd Mayweather, c'est une autre actualité qui pourrait rythmer ses prochains mois.

Le badbuzz de la "Suicide Forest" poursuit Logan Paul

A en croire des documents obtenus par le site People, Logan Paul ferait aujourd'hui face à une plainte liée à sa célèbre controverse de 2018. Souvenez-vous, le frère de Jack Paul avait créé la polémique en filmant un cadavre et en se mettant en scène autour à l'occasion d'une visite de la "Suicide Forest" (Japon) durant l'un de ses Vlogs.

Non, le jeune homme de 25 ans n'est pas poursuivi par la famille de la victime, ni même par le Japon, mais c'est la société de production Planeless Pictures qui a décidé de l'attaquer et de lui réclamer plus de 3 millions de dollars. La raison ? C'est particulièrement tiré par les cheveux.

Une plainte contre le YouTubeur

En 2016, le studio s'était associé à Logan Paul afin de produire le film Airplane Mode, une comédie parodique située dans un avion durant laquelle de nombreux influenceurs apparaissaient et jouaient avec leur image. Problème ? Si la sortie du film (qui était déjà tourné) était initialement prévue en 2018, Planeless Pictures a finalement été contraint de la repousser, la faute à la polémique liée au vidéaste. Pire, Google - qui avait signé un accord de distribution, a dans le même temps décidé de mettre fin à leur partenariat - toujours à cause du scandale de Logan Paul, et a refusé de payer les 3,5 millions de dollars qu'il avait promis.

De fait, Planeless Pictures est logiquement en colère et estime aujourd'hui que Logan Paul lui doit donc cette somme (+ quelques bonus) en dédommagements. Dans sa plainte, le studio déclare notamment que "Logan Paul savait que la diffusion de sa vidéo aurait un impact fort sur ses followers mais aussi des conséquences négatives sur Planeless. Il avait l'intention de tirer avantage du buzz que cette vidéo générerait afin notamment d'augmenter sa célébrité, et a agi avec un total mépris envers Planeless et les conséquences néfastes qu'il savait que cela entrainerait".

Le vidéaste réellement menacé ?

Logan Paul doit-il sérieusement commencer à trembler ? Il faudra attendre pour le savoir, mais en l'état actuel des choses, ça semble peu probable. Au regard du badbuzz vécu par le vidéaste et de son image fortement écornée depuis aux yeux du grand public, il est difficile de dire qu'il est véritablement ressorti gagnant de cette polémique.

S'il connait effectivement toujours le succès aujourd'hui, il y a fort à parier que cela aurait également été le cas sans ce scandale, mais qu'il aurait surtout une popularité nettement plus positive. Il va donc être difficile de prouver qu'il avait tout manigancé afin de faire grimper sa carrière et tirer dans les pattes du studio...

Pour l'anecdote, le film Aireplane Mode ("Y a-t-il un YouTubeur dans l'avion ?" en VF) est sorti en 2019 en VOD sur Apple. Et sans surprise, il s'est fait massacrer par le public.