Livaï Ackerman, Saitama, Son Goku... Top 10 des personnages les plus puissants dans les anime

Quelques jours après la révélation du classement des personnages préférés des fans de One Piece qui a provoqué de nombreux débats au sein de la fan-base, c'est un nouveau top associé aux mangas qui fait aujourd'hui parler de lui. La raison ? Un site japonais a récemment demandé à ses visiteurs d'élire les 10 personnages les plus puissants issus des différents univers mis en scène sur papier ou en anime. Et comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, on a le droit à quelques surprises.

Un classement qui interroge

Ainsi, alors que Son Goku passe son temps à sauver l'univers en se battant contre les pires aliens possibles, le héros de Dragon Ball ne se classe ici que 5ème. En revanche, un personnage comme Livaï Ackerman - principalement connu pour son agilité à s'envoler dans les airs pour découper du Titan dans Shingeki no Kyojin, occupe tranquillement la 2ème position.

De même, on peut s'étonner des absences de héros comme Guts (Berserk), Eren Yeager (L'Attaque des Titans), ou encore Jotaro Kujo (JoJo's Bizarre Adventure) qui redonnent ses lettres de noblesse au mot "badass" ou de la majorité du casting de One Piece qui ne cesse d'évoluer, surtout quand on voit un Makoto Kyougoku (Detective Conan) cité ici.

Petite précision importante

Cependant, inutile de partir en guerre contre les Japonais, cet étrange classement aurait tout de même une certaine explication. Ainsi, ce top n'aurait pas été pensé pour faire s'affronter ces personnages les uns contre les autres, mais aurait en réalité pour but d'élire les personnages les plus puissants en fonction de leurs propres univers.

De fait, cette sélection peut alors se légitimer, même si cela n'explique pas tout. Pourquoi deux personnages issus de Dragon Ball sont présents ? Pourquoi y a-t-il tout de même des places accordées aux personnages ? L'intelligence et le cahier de Kira de Death Note ne font-ils réellement pas le poids face aux aptitudes de combats des autres pour mériter au vilain d'être cité ?

Des questions qui resteront sans réponses, tandis que les réseaux sociaux s'animent désormais de nouveaux débats.

Les 10 personnages les plus puissants dans les mangas/anime

1 - Satoru Gojo (Jujutsu Kaisen)

2 - Livaï Ackerman (L'Attaque des Titans)

3 - Saitama (One Punch Man)

4 - Zeno Sama (Dragon Ball Super)

5 - Son Goku (Dragon Ball)

6 - Anos Voldigoad (Misfit of Demon King Academy)

7 - Makoto Kyougoku (Détective Conan)

8 - Reinhard (Re : Zero)

9 - Tatsuya Shiba (The Irregular in Magic Highschool)

10 - Saiki Kusuo (Saiki Kusuo no Psi-nan)