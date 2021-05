One Piece : Luffy, Nami, Carrot... découvrez le TOP 100 des personnages préférés des fans

Il y a plusieurs mois, afin de célébrer le 1000ème chapitre de One Piece et la publication de son 100ème tome, la Shueisha a mis en place un sondage afin de permettre aux fans de l'oeuvre d'Eiichiro Oda de voter pour leurs personnages préférés. Preuve de l'immense succès de ce manga mythique, ce sont donc plus de 12 millions de votes à travers le monde qui ont été recensés.

Un classement surprenant...

Aujourd'hui, les résultats de ce sondage sont enfin révélés et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on a le droit à quelques surprises. Et pour cause, si les 4 premières places de ce TOP 100 sont adjugées aux héros originaux de cette aventure hors du commun, il est surprenant de voir des personnages cultes comme Usopp (15ème), Chopper (16ème) ou même Franky (28ème) ne pas intégrer le TOP 10.

A la place, et c'est peut-être le plus étonnant, on y retrouve des personnages comme Boa Hancock (7ème), Carrot (8ème) ou encore Sabo (10ème) qui, bien qu'importants dans l'histoire actuelle, ne paraissent pas être aussi emblématiques que la première et deuxième génération de pirates.

On ne sait pas si ce classement donnera quelques idées à Eiichiro Oda pour écrire la fin de son histoire, mais une chose est sûre : Luffy ne pouvait pas rêver meilleur cadeau d'anniversaire (il est né un 5 mai) que cette première place !

TOP 10 des personnages préférés des fans de One Piece

1 - Luffy (1 637 921 points)

2 - Zoro (1 445 034 pointe)

3 - Nami (1 085 141 points)

4 - Sanji (970 286 points)

5 - Law (645 686 points)

6 - Nico Robin (599 835 points)

7 - Boa Hancock (392 951 points)

8 - Carrot (388 565 points)

9 - Ace (355 503 points)

10 - Sabo (318 869 points)