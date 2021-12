Little Mix en pause : la fin du groupe ? Les chanteuses rassurent leurs fans

Little Mix, bientôt la pause

Bientôt la fin d'une ère dans le monde de la musique ? Ce n'est pas impossible. Ce jeudi 2 décembre 2021, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall ont profité du compte Intagram de Little Mix pour faire une grosse annonce : "Nous souhaitions vous informer qu'après la tournée Confetti qui aura lieu en avril et mai de l'année prochaine, nous allons chacune faire une pause de Little Mix".

Une révélation inattendue, mais pourtant logique selon les chanteuses. Alors que Leigh-Anne Pinnock est devenue maman de jumeaux le 16 août dernier, tout comme Perrie Edwards qui a donné naissance à un petit Axel le 21 août de cette même année, les trois stars - ensemble depuis près d'une décennie, pensent qu'il est désormais temps pour elles de s'éloigner du groupe afin de se recentrer sur elles-mêmes, "Cela a été 10 années incroyables, une aventure de folie non-stop et nous sentons que c'est le moment parfait pour faire une pause".

La fin du groupe ? Les chanteuses s'expliquent

Néanmoins, rassurez-vous, si les One Direction ne sont jamais revenus de leur pause prise en 2015, les Little Mix n'ont quant à elle aucunement l'intention de dire au revoir à leurs fans. Elles l'ont bien précisé, "Nous ne nous séparons pas, les Little Mix sont bien présentes pour rester !" De fait, cette pause est davantage vue comme une façon "de recharger les batteries et de travailler sur différents projets personnels".

Puis, afin de convaincre le public que l'histoire n'est pas terminée, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall ont assuré avoir déjà "des plans pour encore plus de chansons, de nouvelles tournées et de nouvelles performances dans le futur". On ne sait pas encore si elles en profiteront également pour se réconcilier avec Jesy Nelson, mais elles n'ont clairement pas l'intention de briser le lien avec leurs fans, "On a tellement de souvenirs incroyables avec vous tous, et on a hâte de pouvoir en créer d'autres. Nous sommes des soeurs et nous continuerons d'être dans la vie de chacune d'entre nous et de vous, les fans. Little Mix c'est pour la vie."