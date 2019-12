Les Reines du Shopping : Jeff de Koh Lanta s'invite dans l'émission !

Après Koh Lanta et les Anges de la télé-réalité, c'est dans une émission pour le moins surprenante que l'on a pu apercevoir Jeff Santiago ! Et pour cause, l'ancien aventurier et candidat de télé-réalité était dans Les Reines du Shopping ce mercredi 18 décembre 2019 en tant que personal shopper de son ami Angélique !

depuis quand jeff de koh lanta est personal shopper??? #LRDS — manon (@manondetoulouse) December 18, 2019

Jeff est srieusement personal shopper? Parce que ses propos modes sont sans intrt #lrds — D Awa (@DAwa47690938) December 18, 2019

Mais jeff personnal shopper jpp de rire la quel heure.. #LRDS — jetweetsijeveux (@lulusdebarrasse) December 18, 2019

Qu'est ce qu'on ferait pas pour une etre sand une emission. Hein Jeff #LRDS — Sasshepburn (@sasshepburn) December 18, 2019

Mais le Jeff d'Angelique c'est le Jeff des Anges on est ok? #LRDS — (@cndcx) December 18, 2019

Jeff rappeler moi pourquoi il est l!!! #lrds — Marie S (@MarieS37746038) December 18, 2019

Mais depuis qd Jeff de Koh-Lanta est dans la mode ??? #LRDS — H (@hlna_4422) December 18, 2019

Jeff personnal stopper il a tout fait lui seigneur #LRDS — De Nuit (@oiseaudenight) December 18, 2019

Dead Anglique c'est pas la sirne??? Et Jeff de Koh Lanta slash les anges 9 dead dead dead .LRDS — Corentin (@BocheMaxence) December 17, 2019