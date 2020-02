Les Reines du shopping : Cristina Cordula se retrouve à juger son sosie

Bonne nouvelle pour les fans des Reines du Shopping : l'émission est de retour sur M6 depuis ce lundi 3 février 2020. Si Cristina Cordula avait manqué aux téléspectateurs, ils ont eu le plaisir d'en retrouver 2 pour le prix d'1 cette semaine ! Après Déesse, Amina ou encore Cindy, qui a choqué en faisant son shopping sans culotte, c'était au tour d'Armelle, coiffeuse dans les Cévennes, de tenter sa chance ce jeudi 6 février et d'essayer d'avoir un "look tendance en manteau" avec 450 euros de budget et 2H30 pour faire les boutiques.

Armelle, sosie de Cristina Cordula ?

Un petit détail ne vous aura pas échappé : elle ressemble très fortement à Cristina Cordula ! A tel point que les autres candidates la voient comme son sosie ou sa soeur. "On dit souvent que je ressemble à Cristina Cordula", affirme-t-elle. Si elle a de l'animatrice les mêmes cheveux bruns très courts, le même genre de grandes créoles, ou encore parfois le même look vestimentaire, ce n'est pas encore tout à fait ça pour l'accent... De quoi faire bien rire tout le monde !