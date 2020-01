Les Princes : le prétendant boycotté violent avec Dita, Sephora et Hilona ? Il s'explique

Début 2018, Angelina poussait un coup de gueule pour avoir été coupée au montage dans Les Princes et les princesses de l'amour. Deux ans plus tard, un autre prétendant balance avoir été boycotté par la production dans Les Princes et les princesses de l'amour 3. Il s'est confié dans une longue vidéo sur Instagram, supprimée aujourd'hui, sans dire les raisons de son absence à l'écran. Julien Bert a alors pris la parole pour l'accuser de s'être montré violent avec les princesses : "Il avait frappé Dita à la poitrine, poussé Sephora dans les buissons et a essayé de gifler Hilona."

"On n'est pas respecté par les princes et les princesses"

Alors, Kevin a-t-il réellement levé la main sur Hilona, aujourd'hui en couple avec Julien Bert, Sephora et Dita ? Le prétendant livre enfin sa version dans une interview accordée à Sam Zirah. Il explique dans un premier temps qu'il a été très bien accueilli au moment de son arrivée, en même temps que Jade, Kellyn, Bettyna et Mansour, avant de préciser : "Cinq heures après mon entrée, deux-trois personnes vient me dire 'je te préviens, il se passe des choses entre Hilona et Julien Bert (...) Tout allait bien, elle avait les mêmes critères que moi et là, j'apprends ça. Je me dis aïe."

Le prétendant censuré des Princes et les princesses de l'amour 3 explique ensuite comment tout "est parti en vrille" : "Quand on arrive, on n'est pas respecté par les princes et les princesses (...) Il y a certaines phrases qui n'ont pas à être dites. J'avais l'impression d'avoir une étiquette sur moi. En in, on me calcule, en off, on ne me calcule pas. Il y a eu plein de petits manques de respects."

"Hilona a pété un câble (...) Je n'ai frappé personne"

Mais du coup, que s'est-il réellement passé durant l'altercation avec Hilona ? "C'était autour de la piscine. J'étais avec Mansour et Kellyn avait le micro sur elle. Elle décide de s'asseoir sur un canard sur l'eau, le canard s'est retourné. Le micro dans l'eau. À ce moment-là, elle sort de l'eau et Hilona et Sephora courent vers elle. Elles s'énervent contre elles et lui disent 'enlève ton micro'. Elles lui enlèvent, lui sèchent et là, il y a des propos qui font boum dans ma tête (...) Sephora lui dit 'ça sera retiré de ta paie' et j'entends Hilona qui rigole avec un rire mesquin et qui dit 'lol, elle en n'aura pas assez'", raconte Kevin.

Il poursuit : "Quand j'ai entendu ça, je me suis dit 'c'est un manque de respect' (...) Kellyn tremblait, elle était mal (...) Hilona va s'asseoir, Sephora lui prend son micro et le passe au-dessus de l'eau et Hilona lui dit en rigolant 'ah oui, toi tu peux te le permettre'. Ça veut dire quoi ça ? (...) Dita les rejoint et là Hilona m'appelle sur un ton 'Kevin tu peux venir tout de suite' (...) Et là, on est en in, Hilona me dit que je me la pète en parlant de ma société. C'est Dita qui lui a dit, mais comment c'est possible alors qu'elle était loin de moi. Et là, je me suis rendu compte qu'on était en in, on a voulu me faire passer pour un c*n. J'ai pas compris et c'est de là où est parti l'histoire. Hilona a pété un câble. Elle s'est levé, elle regarde la prod et dit 'c'est qui ce trou du c*l'. On s'est mis en face à face. Je ne voulais pas faire de bruit pour pas que tout le monde vienne."

Kevin raconte que Hilona a mis ses deux mains sur sa poitrine et l'a poussé : "J'enlève ses mains, je la pousse et je regarde la prod. Je dis 'pourquoi elle a le droit de me toucher ?' (...) J'ai retiré ses mains tranquillement. Beaucoup d'insultes fusent entre Hilona et moi et là, tout le monde est autour de nous. Hilona s'éloigne jusqu'au moment où elle a dit une insulte sur ma mère. J'ai vu rouge, tout le monde est venu me retenir (...) J'ai poussé tout le monde pour aller jusqu'à Hilona, j'étais très énervé. Au moment où j'arrive face à Hilona, je reprends mes esprits, je lui dis 't'as de la chance' et je suis parti. Je n'ai frappé personne."