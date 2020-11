Les Princes de l'amour 8 : Alix, Kellyn et Beverly perturbées par un prince mystère (EXCLU VIDEO)

Cette année, Alix, Beverly, Kellyn, Bastien Grimal et Mujdat viennent chercher l'amour dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 ou (Les Princes de l'amour 8) sur W9, mais ils ne sont pas les seuls à tenter ou retenter l'expérience. Eh oui, ils vont être rejoints par un prince mystère engagé par l'Agence sur mesure (Magali Berdah, Aïssa et le petit nouveau, Julien Bert) pour une expérience inédite afin de répondre à la question : l'amour a-t-il un prix ?

Un prince mystère s'invite dans Les Princes et les princesses de l'amour 4

Quelle est cette expérience ? Gardien de musée à Paris, le célibataire, qui n'arrive pas à se mettre en couple à cause de sa situation sociale, a accepté de mentir sur son identité et de se faire passer pour un faux millionnaire. Le but ? Voir si les prétendantes sont venues pour l'argent ou juste pour la personnalité du prince mystère.

Mais avant son arrivée dans la villa, le candidat a décidé d'offrir de beaux cadeaux et une lettre aux princesses Alix, Beverly et Kellyn. De jolies attentions qui perturbent les filles comme on peut le voir dans un extrait exclu du deuxième épisode des Princes et les princesses de l'amour 4 (le premier est déjà dispo sur 6play), à voir dans notre diaporama. Mujdat et Bastien Grimal, eux, espèrent que le nouveau prince ne vas pas leur piquer leurs prétendantes. On ne vous en dit pas plus 😉