Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : Benjamin Samat fait trembler l'équipe adverse (EXCLU VIDEO)

Si Benjamin Samat n'est pas le plus doué en relations sentimentales (il a trompé Alix avec Océane El Himer et s'est ensuite mis en couple avec Marine El Himer, la jumelle d'Océane), il reste imbattable en matière de compétition sportive. Depuis sa première participation aux Marseillais VS Le reste du monde, il prouve qu'il est l'élément fort des Marseillais et il ne va pas changer ses habitudes dans cette saison 5, qui a démarré très fort avec un violent clash entre Jessica Thivenin et Carla Moreau.

Benjamin Samat met à mal le reste du monde

Comme chaque année, Les Marseillais VS Le reste du monde 5 démarre avec la première épreuve collective. Le but ? Traverser un parcours avec un bol rempli de boue tout en le gardant plein. En attendant de découvrir le challenge en intégralité, PRBK vous propose de mater un extrait exclu dans lequel Benjamin Samat met directement à l'amende Antoine Goretti (La Villa des Coeurs Brisés 5) du reste du monde.

L'ex d'Alix traverse les obstacles sans difficulté, ce qui impressionne bien évidemment son équipe, mais aussi la team adverse : "Benji est une fusée, c'est hyper compliqué. Peu importe la personne qu'on met en face, Benji est trop fort", balance Milla Jasmine.