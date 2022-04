Les Marseillais au Mexique : Cédric choisit entre Océane et Charlotte et son baiser va faire des problèmes (extrait exclu)

Les Marseillais au Mexique : Cédric doit embrasser Océane ou Charlotte pour le Tanti Game

Les problèmes continuent dans Les Marseillais au Mexique ! Dans l'épisode 41 diffusé ce vendredi 15 avril 2022 sur W9, ce ne sont pas Maeva Ghennam et Greg Yega qui vont faire le plus parler pour une fois, mais Océane El Himer et Cédric alias Nounours. Dans l'extrait vidéo à découvrir en exclu sur PRBK, vous pouvez voir le Tanti Game.

Eh oui, après le jeu des problèmes, Julien Tanti a lancé un autre jeu, une sorte de 1, 2, 3 soleil revisité. Bon, ce n'est pas mortel comme celui de Squid Game, mais tout de même dangereux, surtout pour les couples. En même temps, l'ennemi de Kevin Guedj est le roi des problèmes ! En gros, quand Julien Tanti se retourne après avoir dit "1, 2, 3, soleil", il donne des gages aux candidats et aux candidates qui bougent. Et c'est Cédric qui ouvre les gages, il doit faire un bisou à "la personne" qu'il "veut embrasser sur la bouche".

Nounours embrasse Chacha, Océane choquée : "Il m'a quand même dit qu'il s'en foutait de Charlotte"

Océane pense être choisie par Nounours, avec qui elle vient de se séparer dans les épisodes des Marseillais au Mexique. "Cédric m'a quand même dit qu'il s'en foutait de Charlotte, qu'il avait encore des sentiments pour moi et qu'il arrivait pas du tout à passer à autre chose" rappelle la candidate de télé-réalité, "donc normalement, il devrait me choisir". Mais Cédric échange un baiser avec Charlotte, et non avec son ex, Océane... Pas un petit smack mais un vrai bisou.

>> Mélanie Orl (Les Marseillais) prête à récupérer Greg Yega ? Elle répond à la rumeur, "Il a passé la soirée à me complimenter"... <<

Charlotte a le sourire jusqu'aux oreilles, comme le souligne Maeva Ghennam. "Cédric me choisit, en même temps, je trouve ça normal" a d'ailleurs assuré Chacha, "la seule personne qui lui plaît, c'est Océane. La fille, elle le traite pire qu'une poubelle. Donc forcément, j'étais persuadée qu'il allait me choisir". La reconquistada risque d'être difficile, voire impossible pour Cédric qui pensait récupérer Océ...