Les DZ in Dubaï avec Sarah Fraisou : pourquoi cette nouvelle émission fait-elle polémique ?

Depuis ce week-end, la première émission de télé-réalité avec un casting 100% algérien, les DZ in Dubaï, fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas tout suivi, ce nouveau show réunit des personnalités algériennes, telles que des influenceurs, des rappeurs ou encore des mannequins, qui vont devoir s'affronter dans différentes épreuves sportives et culinaires afin de récolter des fonds pour l'association algérienne, Rana Nawyin El Khir. Des guest sont aussi attendus au programme, comme Soolking et... Sarah Fraisou !

L'appel au boycott pour les DZ in Dubaï

Et alors que les DZ in Dubaï n'ont pas encore de date de diffusion, une vive polémique autour de l'émission prend pas mal d'ampleur sur les réseaux : des internautes algériens ont même lancé un appel au boycott avec le hashtag #boycottlesdzindubaï, mais pour quelle raison ? Pour eux, cette télé-réalité entache la culture algérienne et son histoire et ne respecte pas ses valeurs ainsi que sa religion. Ils auraient préféré ne pas voir un remake des Marseillais à Dubaï avec des clashs, des couples, des soirées...

Ils sont nombreux à partager leur colère et à signaler la page Instagram des DZ in Dubaï : "Pourquoi ne pas faire une émission avec des intellectuels, des artistes, des personnes qui représentent réellement ce qu'est l'Algérie, sa culture, son histoire et sa religion ?", "il y a des Algériens qui sont morts pour la liberté de leur peuple et leur honneur et y'a des harkis qui vont tacher ce pays pour une émission ?", "création d'une télé réalité qui va ne ramener aucun bienfait à la communauté à la communauté algérienne à part la salir, C'est honteux que des dépravées représentent un pays qui a versé du sang pour sa liberté", peut-on lire sur Twitter.