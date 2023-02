Les deux créateurs de Rick et Morty se détestaient depuis des années, le licenciement de Justin Roiland devrait sauver la série

Quelques jours après l'annonce du licenciement de Justin Roiland de Rick et Morty (co-créateur et comédien) par la chaîne Adult Swim en raison des accusations de violences conjugales portées à son encontre, le Hollywood Reporter vient de publier un long dossier sur les coulisses mouvementées de la série d'animation et du comportement de celui qui, jusqu'à présent, prêtait sa voix au scientifique fou et à son petit-fils.

Les coulisses chaotiques de Rick et Morty dévoilées

Au détour de ce passionnant article qui dépeint clairement la toxicité de Justin Roiland, que ce soit dans ses paroles ou ses actes régulièrement déplacés, on y apprend notamment une chose très importante. "Il n'est plus en contact avec Dan Harmon, le co-créateur de Rick et Morty, depuis déjà plusieurs saisons", révèle le site américain.

En cause ? Après le succès de la saison 1 et des retours extrêmement positifs, Dan Harmon - réputé pour son exigence, ce qui lui avait valu d'être viré de Community après avoir imposé des conditions de travail intenables pour ses équipes, a voulu élever le niveau en professionnalisant un peu plus la team et en minimisant ce côté impro/à l'arrache. "Quand Harmon veut qu'une chose soit meilleure, ça signifie de plus longues journées, un plus grand soin apporté, et une réduction de 'oui' aux idées un peu folles, alors que Justin est le roi de ce genre d'idées", a notamment confié une source.

Les deux créateurs ne se parlent plus

Aussi, frustré de voir Harmon prendre le contrôle de la writers room où sa propre équipe lui semblait moins respectée, Justin Roiland s'est progressivement détaché de la conception de la série, se mettant en retrait et jouant le mauvais élève de la classe. "Il adore la VR et n'arrêtait pas de dire, 'Ca serait pas cool si on pouvait faire cette série en VR et ne plus jamais avoir besoin d'être les uns à côté des autres ?' C'est un mec qui aime être chez lui avec ses chiens et pas dans une salle avec des auteurs", a dévoilé une autre source du Hollywood Reporter, pointant du doigt la différence d'implication des deux têtes pensantes du show.

Au fil du temps, et alors que le comportement de Justin Roiland ne cessait de créer la stupeur au sein des équipes (il s'amusait à dessiner des pénis partout, parlait de sa vie sexuelle sans qu'on ne le lui demande, ne venait plus dans les bureaux ou alors interrompait des réunions avec ses jouets, harcelait sexuellement une employée...), sa relation avec Dan Harmon se serait tout simplement rompue : "Leur relation était devenue si acrimonieuse que les producteurs ont fait intervenir une médiateur pour tenter de ressusciter ce qui avait été une collaboration inspirée". En vain.

Un départ qui... ne va pas changer grand chose à la série

Des révélations importantes à deux niveaux. Le premier : cela explique pourquoi la qualité de Rick et Morty a clairement baissé ces dernières années, semblant parfois s'auto-parodier. Avec les créateurs en froid et incapables de travailler ensemble, il apparait évident que la production des épisodes était intenable. La seconde : Là où l'on craignait que le départ de Justin Roiland mette l'avenir de la comédie en péril, cela ne devrait en réalité pas changer grand chose.

"Ces dernières années, l'implication de Roiland sur Rick et Morty a largement été reléguée au simple doublage des personnages, qu'il faisait de chez lui sans l'aide d'un directeur, a partagé le Hollywood Reporter. Cela fait des années que personne ne se souvient l'avoir vu entrer dans la salle d'écriture, ni même pour les réunions virtuelles". Traduction : alors qu'il reste encore 4 saisons de 10 épisodes à produire selon le contrat signé en 2018, cette absence ne devrait pas se ressentir à l'écran. Ou alors si, de façon positive. Les équipes devraient être soulagées de ne plus voir son ombre planer au-dessus d'elles et le doublage devrait être plus encadré et mieux réalisé.

Certes, il est difficile de croire que l'on retrouvera le génie des premières saisons (quoi qu'on pense de lui, la patte de Roiland se faisait ressentir au début), mais on ne devrait heureusement pas tomber plus bas que ces dernières années. Et c'est déjà ça.