Les Bracelets rouges saison 3 : la bande-annonce qui tease des tensions et une rechute

C'est un des succès de TF1 mais aussi une série qui joue avec nos émotions : Les Bracelets rouges est de retour et c'est sûr, on va encore rire et sûrement pleurer devant les nouveaux épisodes inédits de la saison 3. On le sait, cette nouvelle saison verra l'arrivée à l'hôpital d'une nouvelle patiente, Nour, atteinte d'un cancer du sein. Mais les premières images teasent aussi d'autres changements.

Les choses ont changé pour les Bracelets rouges

Comme vous pouvez le voir dans notre diaporama, quelques temps auront passé entre la fin de la saison 2 des Bracelets rouges et la saison 3. Lors du dernier épisode de la saison précédente, Thomas (Audran Cattin) quittait l'hôpital et Côme (Marius Blivet) se réveillait de son coma. Dans la première bande-annonce, on peut retrouver Clément (Tom Rivoire) avec des cheveux (!!) à quelques semaines de sa sortie. Mehdi (Azize Diabaté), lui, a rejoint l'hôpital, pas en tant que patient mais dans l'équipe soignante.

Les images laissent aussi présager des tensions entre Clément et Thomas, dévoilent le divorce des parents de Clément ainsi que sa séparation avec Louise (Mona Berard). Mais ce n'est pas tout puisqu'on peut entendre l'un des médecins annoncer des résultats anormaux à l'un de ses patients. Alors, qui a fait une rechute ? Rendez-vous à partir du 9 mars sur TF1 pour le savoir.

Découvrez aussi ci-dessous les premières minutes de l'épisode 1 :