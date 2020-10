Les Aventures d'Olaf : le bonhomme de neige de retour sur Disney+ avec une histoire géniale

Si le mois d'octobre est généralement réservé aux projets horrifiques, Disney+ a décidé de nous surprendre cette année avec un nouveau projet féérique. Le 23 octobre prochain, la plateforme de streaming mettra en ligne Les Aventures d'Olaf, un court-métrage inédit centré sur le célèbre bonhomme de neige issu du film d'animation La Reine des Neiges.

Olaf dévoile son histoire

Au programme ici ? Il s'agira tout simplement de l'origin story de ce personnage déjanté, toujours porté par la voix de Dany Boon en VF. Ainsi, l'histoire débutera quelques secondes après sa création des mains d'Elsa et le suivra durant sa quête d'identité et sa première exploration du monde.

Un concept simple sur le papier, mais qui devrait être terriblement efficace à l'écran. On peut le découvrir dans la bande-annonce, l'humour y sera parfait (sa réflexion concernant son futur prénom est très cool), les clins d'oeil au premier film s'annonce nombreux avec quelques caméos et la réalisation devrait nous offrir plein de moments forts et originaux.

A deux mois de Noël, on a déjà le droit à un joli cadeau.