Les Autres : le film d'horreur avec Nicole Kidman aura bientôt un remake

Vous avez vu tous les Conjuring, tremblé devant Annabelle et Paranormal Activity et hurlé de peur devant American Nightmare ? Bien avant le règne de Blumhouse sur les films d'horreur, d'autres long-métrages nous ont fait flipper. C'est le cas du film Les Autres. Réalisé par Alejandro Amenabar et sorti en 2001, il a non seulement eu un joli succès au cinéma mais a également été multi-récompensé.

Un remake à venir pour Les Autres

19 ans après la sortie du long métrage porté par Nicole Kidman, on vient d'apprendre qu'un remake est en route. C'est le site américain Deadline qui a annoncé la nouvelle : les producteurs Renee Tab et Christopher Tuffin qui ont participé à Maps to the Stars ou encore à la saison 1 de la série Feud développent une nouvelle version des Autres. Peu de détails sont disponibles mais on sait que ce remake sera plus "moderne". Le nouveau casting n'a pas été annoncé pour le moment.

Il faut dire que Les Autres est plus que jamais d'actualité puisqu'il traite d'isolation (ça nous rappelle quelque chose), de paranoïa et de la peur. Dans le film de 2001, Nicole Kidman incarnait Grace, une mère de famille qui, en 1945, vit isolée du monde avec ses deux enfants malades en attendant le retour de son mari parti sur le front. Mais quand des étrangers vont frapper à sa porte, d'étranges événements vont se produire. Si vous ne l'avez jamais vu, Les Autres est disponible sur Amazon Prime Vidéo.