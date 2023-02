Les Apprentis Aventuriers 6 : cette erreur de Laurent Maistret qui aurait pu gâcher tout le jeu

Ça y est, le Cross, c'est terminé. Les grands gagnants ont été annoncés vendredi dernier, maintenant W9 laisse place à la saison 6 des Apprentis Aventuriers. Une saison très attendue, tout le monde attend de voir l'empoisonnement de Jessica Errero ou même les nombreux clashs teasés dans la bande-annonce. En plus, l'émission s'annonce riche en rebondissements avec la séparation des candidats sur deux plages différentes, une nouveauté qui a bien dérangé Laurent Maistret. Il aurait bien pu gâcher le jeu !

Une épreuve pour le présentateur

Laurent Maistret est le grand présentateur de cette saison 6, c'est lui qui annonçait les épreuves aux différents binômes. Cette histoire de double plage l'a bien embêté. Il explique qu'il aurait bien pu faire une grosse gaffe : "Il fallait tout faire en deux fois. C'était beaucoup plus de travail. En plus, je devais faire attention de ne pas me tromper de prénoms ou de couleurs d'équipes quand je changeais de plage".

Une simple étourderie et il aurait pu révéler toute la supercherie aux candidats ! Heureusement, cela ne va pas durer trop longtemps, les deux plages vont se réunir après l'élimination d'un binôme de chaque côté. Laurent Maistret a certainement soufflé quand ça a été le cas sur le tournage, il ne risquait plus de faire de bêtise. En tout cas, cela promet tout changer dans le jeu des aventuriers.

Une saison qui promet

Cette saison 6 recevra le plus gros casting jamais connu dans l'émission, 20 candidats donc 10 binômes qui vont s'affronter. Parmi eux, les très attendus Fabrice et Jennifer, Anthony Matéo et Romane, qui viennent de se remettre en couple, ou encore Jessica Errero et Fanny Salvat. Tous les binômes vont créer des alliances dans les premiers jours et tout va basculer quand ils découvriront les nouvelles équipes !

Une grosse nouveauté qui promet de faire de cette saison 6 une émission inoubliable, et surtout pleine de clashs et de rebondissements. Tout ce qu'on aime quoi. En tout cas, le premier épisode est diffusé ce lundi 13 février sur W9, et il risque déjà d'être intense !