Romane et Anthony Matéo de nouveau en couple après (environ) 57 ruptures : ils officialisent en photo

L'histoire d'amour entre Romane et Anthony Matéo est sans aucun doute l'une des plus difficiles à suivre. Depuis leur rencontre dans la saison 5 de 10 Couples Parfaits, les deux candidats sont adeptes des montagnes russes et ne cessent de se séparer pour mieux se rabibocher.

L'été dernier, Anthony partageait un message après sa rupture surprise avec la jeune femme. Visiblement très affecté, il avait alors décidé de prendre un peu de temps loin des réseaux sociaux. "Je suis désolé, mais je n'ai pas la force de faire des stories et d'être joyeux alors que ce n'est pas le cas... C'est même tout le contraire", avait-il déclaré.

Les deux candidats ont finalement remis le couvert. Si bien qu'ils se sont envolés pour la saison 6 des Apprentis Aventuriers aux côtés de Paul-André et Hilona, Antonin Portal et Barbara Morel, Amélie Neten et son meilleur ami Romain, Maxime et Valeriya, Fanny Salvat et Jessica Errero, Charlotte et son frère Stefan, Aya et Nicolas des Motivés, Jennyfer et Fabrice ainsi que Nicolo et Victoria Mehault.

>> Les Apprentis aventuriers 6 : crise de nerfs, candidats en PLS, retournement de situation fou... On décrypte la bande-annonce <<

Une aventure qui ne leur a pas porté chance puisque Romane et Anthony se sont de nouveau séparés. "Il n'y a plus rien à faire donc maintenant chacun sa vie. (...) Je suis sûre de moi, de ma décision", avait déclaré la jeune femme il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux.

Un retour de couple officiel

Fin janvier, Romane a fortement laissé penser qu'elle s'était remise avec Anthony et pour cause, elle s'est affichée au lit avec ce dernier. C'est en tout cas ce qu'ont pensé les internautes en découvrant la moitié du visage du mystérieux homme.

Et aujourd'hui, le doute n'est plus permis ! Comme on peut le voir ci-dessous, les deux candidats ont officialisé leur retour de couple sur les réseaux sociaux. "Mi vida, que ça vous plaise ou pas", a déclaré Romane en légende d'une photo où ils posent ensemble.