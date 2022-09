Les Anneaux de pouvoir : cette nouvelle théorie totalement inattendue pourrait tout changer

Selon l'internaute, l'intrigue qui se déroule dans les Southlands avec Arondir, Bronwyn, Theo et Adar se déroulerait ainsi dans le passé. Ce qui signifie que lorsque Galadriel arrive dans les Terres du Sud pour enquêter, Theo serait un homme adulte, et la magie maléfique que possède l'épée brisée pourrait l'avoir influencé.

Cette théorie pourrait tout changer...

Cette théorie des deux météores et donc des deux temporalités dans Les Anneaux de pouvoir peut paraître WTF, mais au final, elle est possible. La deuxième météore pourrait être ce que cherche Adar et ses orcs, qui creusent dans les tunnels.

>> Les Anneaux de pouvoir : Galadriel, Elrond, Nori... à quoi ressemblent les acteurs dans la vie ? <<

Et si cette théorie des deux météores est vraie, alors cela signifie qu'il y a probablement deux Etrangers, et non pas un seul. Dans la vidéo TikTok, @donmarshall72 va même plus loin en imaginant que les Etrangers seraient des Magiciens Bleus (dont Gandalf et Saroumane font partie).